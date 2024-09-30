Владимира Путина попросили допустить клубы Крыма и новых регионов к чемпионату России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что футбольные команды новых регионов и Крыма пока не принимают участия в общероссийских соревнованиях, и попросил помочь с решением этого вопроса. По словам Сальдо, в регионе сейчас нужно открывать больше образовательных учреждений для подготовки специалистов спортивных профессий, которых не хватает.

«Если можно, обращусь с просьбой. Наши команды… Крым у нас и четыре наших новых субъекта пока что не принимают участия в общероссийских соревнованиях по футболу… Очевидно, там есть какие-то правила, но, если можно уже, обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», – приводит слова Сальдо «РИА Новости».