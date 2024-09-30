Экс-президент «Локомотива» Геркус: не вижу спад интереса к футболу в России

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о популярности футбола среди населения России не соответствуют действительности.

«Можно ли считать опрос ВЦИОМ о популярности футбола объективным? На мой взгляд, нет. Я видел много других опросов, где было по 30 тысяч опрашиваемых. По ним 30-40% интересуются футболом. Пока эти цифры не подтверждаются опросом ВЦИОМ. Надо смотреть, как они делали этот опрос, какая выборка была. Важно, как был задан вопрос. Большинство, конечно, ответят, что не являются фанатами, если их спросить об этом.

За последние 100 лет интерес к футболу в России примерно одинаковый — около 30%. Есть склонность к подобного вида зрелищам. Было 40, когда был чемпионат мира, больше людей интересовалось. Но я не вижу глубинных факторов, которые подтверждают спад интереса к футболу в России. Рейтинги падают, но они падают у телевидения в целом. Люди продолжают ходить на стадионы. Санкции? Нет глухой изоляции. За 100 лет нашего футбола мы не участвовали в международных турнирах лет 40», — приводит слова Геркуса «КП Спорт».

Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ 77% опрошенных россиян оказались равнодушны к футболу. Лишь 4% назвали себя болельщиками, а 18% — временными болельщиками.