Экс-игрок ЦСКА Тошич: РПЛ стала слабее за последние годы

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о снижении конкурентоспособности Российской Премьер-Лиги по сравнению с прошлым 10-летием.

«Когда я играл в ЦСКА, чемпионат России был очень сильным: семь-восемь команд реально претендовали на трофей до начала сезона, а сейчас другая ситуация – одна команда выигрывает золотые медали уже шесть лет подряд. Поэтому я считаю, что лига 100% стала слабее. Лет 10 назад РПЛ была чуть ли не самой сильной в своей истории.

В России уровень футбола начал падать после чемпионата мира 2018 года. После турнира начали приезжать более слабые легионеры, чем те, которые играли в РПЛ раньше. Это моё мнение», – приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Зоран выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами сербский полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.