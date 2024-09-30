Экс-тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что в будущем хотел бы вернуться в чемпионат России, если предоставится такая возможность.

— Как думаете, сможете вернуться в чемпионат России?

— Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу. Поэтому если однажды бог захочет и если футбол даст мне эту возможность — я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути и вытащить занозу, — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» в концовке сезона-2023/2024. Его место на временной основе занял Владимир Слишкович, ранее входивший в штаб испанца. Летом вместо Слишковича «Спартак» назначил уже постоянного главного тренера Деяна Станковича. Серб возглавляет команду до сих пор.