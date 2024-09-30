Валерий Газзаев: РФС общается с УЕФА и ФИФА, чтобы вернуть Россию на международную арену

Экс главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что руководство РФС на регулярной основе общается с УЕФА и ФИФА относительно возращения российского футбола к международным соревнованиям.

«Я знаю, что и генеральный секретарь РФС, и президент организации регулярно общаются с УЕФА и ФИФА, чтобы вернуть российский футбол на международную арену. Думаю, что такая активная позиция даст свои плоды, — сказал Газзаев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

На прошлой неделе стало известно, что на собрании УЕФА президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис поднял вопрос о допуске молодёжных и юношеских сборных России на международную арену. По данным СМИ, идею поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси. Против высказался президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.