Защитник «Химок» Терехов: по щелчку пальцев команда не строится

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о старте сезона и процессе формирования команды после прихода новых игроков.

«Я бы не сказал, что сезон мы начали хорошо. Домашняя ничья с Махачкалой, поражение от «Спартака» — ничего особо хорошего не было. Команда строится. Пришло много новых ребят. По щелчку пальцев команда не строится. Нужно сыгрываться и понимать друг друга. На всё это нужно время.

Нужно понять философию тренера. Это всё не так быстро происходит. Притираемся друг к другу. Да, со скрипом пока набираем очки. Но уверен, что чем дальше, тем увереннее будем набирать их», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Химки» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.