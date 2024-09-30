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Экс-тренер «Спартака» Абаскаль назвал странным своё увольнение из «Гранады»

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль назвал странным своё увольнение из «Гранады»
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает странным своё увольнение из испанской «Гранады».

«Я вам немного расскажу о втором дивизионе, а потом, если хотите, о моей истории. В Сегунде играют 22 команды. Там большая конкуренция, первая команда может проиграть последней. У нас было шесть игр. Трансферный рынок закрылся после 3-го тура. Потом мы провели всего три игры. Вы не можете оценить работу специалиста за три игры. То, что произошло со мной, я считаю довольно странным», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Гранада» объявила об увольнении Гильермо Абаскаля 21 сентября. В шести играх Сегунды «Гранада» под руководством Абаскаля на тот момент набрала шесть очков и занимала 12-е место в турнирной таблице при 22 клубах-участниках, на два очка опережая зону вылета.

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