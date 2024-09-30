Валерий Кечинов: Станкович перемудрил с составом в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру красно-белых в матче с «Локомотивом». Красно-зелёные выиграли со счётом 3:1.

«К сожалению, вторая игра подряд показывает, что у «Спартака» есть проблемы в обороне. Я думал, что Станкович пришёл, поработал и всё наладил, но получается, что это не совсем так. Может быть, у «Спартака» нарушилась игра в обороне после травмы Чернова, так как наигрывалась связка Чернов – Бабич. Кроме того, Станкович перемудрил с составом в матче с «Локомотивом», поставив Угальде не на своё место. Было видно, что Манфред чувствует себя там не очень. Может, Николсон в порядке на тренировках, и Станкович это видит, дав ему шанс, но с Угальде он перемудрил. Манфред забивал практически в каждом матче на позиции центрального нападающего, но его сместили влево, и он потерялся.

У «Спартака» в матче с «Локомотивом» было территориальное преимущество и контроль мяча, но не было каких-то голевых моментов, кроме эпизода с Николсоном. «Локомотив» играл очень грамотно — Галактионов тактически переиграл Станковича. «Локомотив» вроде отдал территорию, но за счёт быстрых футболистов выбегал в атаку», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.