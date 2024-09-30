Абаскаль признался, кого из российских футболистов он хотел видеть в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кого из российских футболистов хотел видеть в московском клубе.

«Я всегда говорил про Алексея Миранчука. Считаю, что он особенный игрок и подходит под моё представление о футболе. Он соединяет полузащиту и нападение, что позволяет чаще и быстрее входить в штрафную площадь соперника. Помню, как разговаривал со своими друзьями в Италии и спрашивал у них: а как вам брат Алексея? Ведь брат тоже отличный игрок. Он сейчас играет в «Сьоне», в Швейцарии. Ещё один игрок — Обляков. Мне нравится, как он подключается в атаку. Но в «Спартаке» были футболисты не хуже», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призёрами чемпионата России – 2022/2023. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос». После ухода из московского клуба испанский специалист стал тренером «Гранады», но был уволен из клуба в сентябре текущего года.