«Его отпечаток виден везде, где он работал». Тренер «Арсенала» Артета — о Луисе Энрике

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о коллеге из «ПСЖ» Луисе Энрике в преддверии матча Лиги чемпионов. Встреча состоится 1 октября на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

«Я большой поклонник Луиса Энрике, он невероятная личность. У него огромная харизма, энергия, он всегда поддерживает молодых игроков. Что мне нравится в нём, так это то, что везде, где он был, будь то в качестве игрока или тренера, его отпечатки видны повсюду. Вы можете почувствовать, что это его команда.

Сейчас «ПСЖ» – это команда Энрике с точки зрения того, как игроки себя ведут, как они хотят атаковать, доминировать в играх. Дух, энергия, которую они имеют, — у Энрике есть эта невероятная сила.

Он прямолинеен, смотрит тебе в глаза и говорит, что думает. В конце концов, футболисты ценят это. У меня есть два-три игрока в клубе, которые играли под руководством Энрике в сборной, и они всегда говорят одно и то же — им нравится играть под его руководством», — приводит слова Артеты Football.London.