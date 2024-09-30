Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его отпечаток виден везде, где он работал». Тренер «Арсенала» Артета — о Луисе Энрике

«Его отпечаток виден везде, где он работал». Тренер «Арсенала» Артета — о Луисе Энрике
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о коллеге из «ПСЖ» Луисе Энрике в преддверии матча Лиги чемпионов. Встреча состоится 1 октября на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я большой поклонник Луиса Энрике, он невероятная личность. У него огромная харизма, энергия, он всегда поддерживает молодых игроков. Что мне нравится в нём, так это то, что везде, где он был, будь то в качестве игрока или тренера, его отпечатки видны повсюду. Вы можете почувствовать, что это его команда.

Сейчас «ПСЖ» – это команда Энрике с точки зрения того, как игроки себя ведут, как они хотят атаковать, доминировать в играх. Дух, энергия, которую они имеют, — у Энрике есть эта невероятная сила.

Он прямолинеен, смотрит тебе в глаза и говорит, что думает. В конце концов, футболисты ценят это. У меня есть два-три игрока в клубе, которые играли под руководством Энрике в сборной, и они всегда говорят одно и то же — им нравится играть под его руководством», — приводит слова Артеты Football.London.

Материалы по теме
Артета ответил на требования Гвардиолы объяснить свои слова после их очного матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android