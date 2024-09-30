Нойер — о «Баварии»: мы придерживаемся своего пути, доминируем в нём

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своём выступлении за «Баварию» после 5-го тура немецкой Бундеслиги.

«Мы придерживаемся своего пути, доминируем в нём. Это нечто иное, нежели раньше. Безопасность, которую компания обеспечивает каждому игроку, вы можете увидеть на поле, эта связь, которая у нас есть. Мы играем как команда!» — приводит слова Нойера издание Bild.

После пяти матчей чемпионата Германии «Бавария» набрала 13 очков и занимает первое место. В следующем туре мюнхенский клуб встретится с «Айнтрахтом» из Фрайбурга, который располагается на второй строчке. Матч пройдёт 6 октября, начало — в 18:30 мск.