Роман Павлюченко: думаю, интерес пропал у болельщиков, потому что ввели Fan ID

Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко отреагировал на информацию о результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который показал снижение интереса у россиян к футболу за последние 19 лет.

«Думаю, интерес пропал у болельщиков, потому что ввели Fan ID. Многие не хотят приходить из-за этого, хотя эту систему ввели пару лет назад. Знаю, что болельщики теперь стали смотреть футбол по телевизору.

Например, на матчах «Ростова» или «Факела» — полные трибуны. За последние годы не так часто хожу на стадионы, но был на нескольких матчах «Спартака». Около 15-20 тысяч приходят, если матчи с сильными клубами, а то и больше. Если приедут команды из второй половины таблицы, то такие матчи вызывают меньше интереса. Но в нашей стране футбол является спортом номером один. Да, футбол часто ругали, но всё равно люди играют и занимаются футболом», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Напомним, система Fan ID действует на стадионах РПЛ с 2022 года. Паспорт болельщика является обязательным документом для приобретения билетов на матчи чемпионата России, тогда как для посещения игр Фонбет Кубка России паспорт болельщика не требуется.