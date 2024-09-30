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Стало известно, когда пройдёт дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 14-го тура РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги назвала даты и время начала матчей в 14-м и 15-м турах РПЛ.

Отметим, что дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на «ВЭБ Арене» 2 ноября. Начало — в 20:45 мск.

14-й тур

1 ноября (пятница)

19:00 «Динамо» Москва — «Ростов»

2 ноября (суббота)

18:00 «Локомотив» — «Рубин»

18:00 «Зенит» — «Динамо» Махачкала

20:45 ЦСКА — «Спартак»

3 ноября (воскресенье)

13:00 «Акрон» — «Крылья Советов»

15:15 «Ахмат» — «Пари НН»

17:30 «Факел» — «Химки»

19:45 «Краснодар» — «Оренбург»

15-й тур

9 ноября (суббота)

14:00 «Локомотив» — «Факел»

16:30 «Динамо» Махачкала — «Оренбург»

19:00 «Ростов» — «Химки»

19:30 «Динамо» Москва — «Пари НН»

10 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» — ЦСКА

15:15 «Спартак» — «Акрон»

17:30 «Ахмат» — «Зенит»

19:45 «Рубин» — «Краснодар»

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).