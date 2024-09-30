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Канищев: Караваев поступил как мужчина, признав ошибку в матче с «Краснодаром»

Канищев: Караваев поступил как мужчина, признав ошибку в матче с «Краснодаром»
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев отреагировал на ошибку защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Игра была равна, просто одна фатальная ошибка подарила «Краснодару» шанс выиграть, они им и воспользовались. А Слава Караваев действительно совершил мужской поступок, признав свою роковую ошибку, но вешать именно на него всех собак, тоже не совсем правильно.

Да, «Зенит» сейчас впервые за долгое время третий. По большей части, это стечение обстоятельств, но чтобы этого не происходило, тренеру не надо делать таких тренерский ошибок, как он сделал в этой игре, попросту обезоружив команду этими заменами, опять выпустив на поле Соболева и Мостового. Первый также продолжает не вписываться в командный рисунок, а второй, к сожалению, растерял былую форму и должную психологию», — сказал Александр Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

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