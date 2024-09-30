В «Спартаке» заявили, что Мостовой и Самедов пройдут стажировку в клубе

Бывшие игроки «Спартака» Александр Мостовой и Александр Самедов, обучающиеся в Академии РФС, пройдут стажировку в московском клубе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в Академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке». Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», – заявили в пресс-службе московского клуба.

Напомним, сейчас главным тренером красно-белых является Деян Станкович. Москвичи занимают шестое место в таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров.