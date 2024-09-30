Канищев: Дзюба начинает двигаться, только когда у него шило в заднем месте

Футбольный эксперт Александр Канищев поделился мнением о мотивации Артём Дзюба против бывшей команды в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Зенитом». Игра пройдёт в среду, 2 октября, на домашнем поле «Зенита».

«Да, возвращение в Петербург набравшего неплохую форму Дзюбы, несомненно, добавит огня игре против «Акрона». Артём всегда начинает двигаться тогда, когда у него шило в заднем месте, а в данном случае у него этой мотивацией абсолютно точно будут несложившиеся отношения с футбольным клубом «Зенит» на финальном этапе его карьеры. Наверное, он захочет что-то доказать как спортсмен, как человек, который держит уровень своего самолюбия. Он точно должен быть мотивирован», — сказал Александр Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.