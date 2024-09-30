Президент «Сьона» рассказал, что Антон Миранчук возможно станет лидером команды

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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал признание полузащитника Антона Миранчука лучшим в составе команды в матче с «Цюрихом» (0:1) изданием Le Nuovelliste.

«Можно ли говорить о том, что Миранчук становится лидером команды после таких признаний? Всё движется в этом направлении», — приводит слова Константина «ВсёПроСпорт».

Антон Миранчук провёл за новый клуб два матча, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

На текущий момент «Сьон» занимает шестое место в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, набрав 11 очков после восьми сыгранных матчей.