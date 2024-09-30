Кечинов: чем больше клубов претендуют на победу в РПЛ, тем выше уровень чемпионата

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов высказался о текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и первом месте в таблице чемпионата.

«Для российского футбола отлично, что «Краснодар» стал лидером РПЛ. У нас второй сезон подряд опять интрига. Думаю, «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» будут также в гонке за чемпионство. Чем больше команд, которые претендуют на победу в РПЛ, тем выше уровень нашего чемпионата», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).