Ханси Флик: «Барса» может снова завоевать уважение

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о настрое команды перед предстоящим матчем с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

«Я не знаю, что такое давление. Это наша работа. У каждого есть давление на своей работе. Мы должны победить. Мы должны забыть игру с «Монако». У нас сейчас 0 очков, но мы играем дома против хорошей команды, которая по праву заслужила своё место в Лиге чемпионов. Мы уверены в победе.

Мы достаточно уверены, чтобы сказать, что хотим победить. Мы проиграли первый матч, но это не повод для уныния. Были причины, по которым всё сложилось так, как в матче с «Монако». Мы не знаем, какой будет эта новая модель Лиги чемпионов, и именно поэтому мы должны набрать как можно больше очков сейчас.

Я проиграл только «Монако», меня не волнует, что произошло в прошлом году или раньше. Мы все хотим добиться успеха в Лиге чемпионов.

У меня очень позитивный настрой. Команда хорошо работает и играет в очень привлекательный футбол. Мы можем снова завоевать уважение. Мы будем над этим работать», – цитирует наставника издание Marca.