Тарханов объяснил, почему российские клубы не работают с воспитанниками, как «Локомотив»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о «Локомотиве».

«Мне нравится «Локомотив», и я за них болею, потому что там играет много русских ребят. Наверное, в других российских командах академии работают не так хорошо, или основная команда не обращает внимания на своих воспитанников. А в «Локомотиве» практически все молодые российские ребята — свои воспитанники. Значит, академия работает хорошо. Это правильное решение. Академия должна давать не результат, а подготавливать футболистов к основе», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).