Дембеле не выйдет на матч с «Арсеналом»

Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле не выйдет на поле в матче с «Арсеналом». Об этом сообщает издание RMC Sport.

По данным источника, Усман Дембеле не вошёл в заявку состава «ПСЖ» на матч с «Арсеналом». Игра состоится во вторник, 1 октября, в Лондоне в рамках Лиги чемпионов. Отмечается, что решение Луиса Энрике не связано с травмой.

Однако часть игроков вернутся на поле. Так, например, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, левый защитник Нуну Мендеш и полузащитники Витинья и Дезире Дуэ.

Напомним, в текущем сезоне Дембеле принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.