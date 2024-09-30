Аршавин объяснил, почему «Зенит» подписал Соболева

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

– Зачем купили Соболева?

– Я ничего не знаю. Но глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта. Из доступных русских был только Соболев, – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр выступает в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.