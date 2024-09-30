Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин объяснил, почему «Зенит» подписал Соболева

Аршавин объяснил, почему «Зенит» подписал Соболева
Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

– Зачем купили Соболева?
– Я ничего не знаю. Но глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта. Из доступных русских был только Соболев, – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр выступает в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Материалы по теме
Аршавин объяснил, почему Караваеву не нужно было извиняться перед болельщиками «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android