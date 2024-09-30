Защитник «Сочи» Магаль высказался о конкуренции в Первой лиге

Футболист «Сочи» Руслан Магаль, выступающий на позиции защитника, высказался о конкуренции в Первой лиге.

«В этом сезоне серьёзная борьба в Первой лиге. Много команд претендуют на выход в РПЛ. Бывает, что команды, на которых даже не ставят, выдают достаточно неплохой сезон. Помню, как не очень давно «Томск» залез в тройку, хотя по составу не были претендентами. В мае будем смотреть», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 сыгранных матчей «Сочи» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. В следующем туре клуб с побережья Чёрного моря проведёт встречу с «Чайкой». Начало матча — в 19:00 мск.