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Защитник «Сочи» Магаль высказался о конкуренции в Первой лиге

Защитник «Сочи» Магаль высказался о конкуренции в Первой лиге
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Футболист «Сочи» Руслан Магаль, выступающий на позиции защитника, высказался о конкуренции в Первой лиге.

«В этом сезоне серьёзная борьба в Первой лиге. Много команд претендуют на выход в РПЛ. Бывает, что команды, на которых даже не ставят, выдают достаточно неплохой сезон. Помню, как не очень давно «Томск» залез в тройку, хотя по составу не были претендентами. В мае будем смотреть», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 сыгранных матчей «Сочи» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. В следующем туре клуб с побережья Чёрного моря проведёт встречу с «Чайкой». Начало матча — в 19:00 мск.

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