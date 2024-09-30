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«Фиорентина» наблюдала за тренировкой «Эмполи» с помощью дронов — источник

«Фиорентина» наблюдала за тренировкой «Эмполи» с помощью дронов — источник
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В минувшую субботу итальянская «Фиорентина» наблюдала за тренировкой «Эмполи» с помощью дронов. Об этом сообщает Lady Radio со ссылкой на неназванные источники.

Целью наблюдения было раскрытие тактики, схемы и секретов команды под руководством ДАверсы. Позднее команды столкнулись на поле в рамках очередного тура чемпионата Италии.

Напомним, «Фиорентина» в гостях сыграла вничью с «Эмполи» в матче 6-го тура итальянской серии А — 0:0.

Сейчас подопечные ДАверсы с семью очками поднялись на 11-е место в серии А. «Эмполи» с 10 очками в активе идут шестыми в турнирной таблице чемпионата Италии.

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