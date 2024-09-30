Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин отреагировал на слова Амарала об отказе «Спартака» от Глушенкова

Аршавин отреагировал на слова Амарала об отказе «Спартака» от Глушенкова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, ранее заявившего, что красно-белые приняли решение не осуществлять трансфер нападающего Максима Глушенкова из-за его личных качеств. Минувшим летом 25-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива».

– На прошлой неделе мы обсуждали слова спортивного директора «Спартака». Он сказал, что они не захотели брать Глушенкова, так как тот мог создавать неправильную атмосферу в раздевалке. Должен ли топ-клуб об этом думать?
– Думаю, есть разные ситуации. Клуб должен, и таких случаев миллион в других чемпионатах.

– Почему вы не испугались брать Глушенкова?
— Не знаю. Может, нам не преподносили эту информацию так. Думаю, и Амаралу кто-то один, максимум два человека сказали. И не факт что это было так, – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Материалы по теме
«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»
Эксклюзив
«У Глушенкова чёткий посыл о готовности играть в сборной». Тимощук — за звёзд «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android