Аршавин отреагировал на слова Амарала об отказе «Спартака» от Глушенкова

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, ранее заявившего, что красно-белые приняли решение не осуществлять трансфер нападающего Максима Глушенкова из-за его личных качеств. Минувшим летом 25-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива».

– На прошлой неделе мы обсуждали слова спортивного директора «Спартака». Он сказал, что они не захотели брать Глушенкова, так как тот мог создавать неправильную атмосферу в раздевалке. Должен ли топ-клуб об этом думать?

– Думаю, есть разные ситуации. Клуб должен, и таких случаев миллион в других чемпионатах.

– Почему вы не испугались брать Глушенкова?

— Не знаю. Может, нам не преподносили эту информацию так. Думаю, и Амаралу кто-то один, максимум два человека сказали. И не факт что это было так, – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».