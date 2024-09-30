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Андрей Аршавин высказался насчёт перебора нападающих в «Зените»

Андрей Аршавин высказался насчёт перебора нападающих в «Зените»
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переборе форвардов санкт-петербургского «Зенита».

— Андрей Сергеевич, у вас ощущение перенасыщенности состава «Зенита» на некоторых позициях?
— На каких? На крайних нападающих?

— Нет, впереди.
— [Сергею] Семаку как будто нужно ставить всех, а всех тяжело поставить. Думаю, такого нет, просто я не знаю, что с [Андреем] Мостовым там случилось, судя по последним матчам, Сергей Богданыч вообще не рассматривает его на замену. Ну Педро, скорее всего, из-за того, что он молод, у него нет стабильности. В целом три центральных нападающих – это нормально.

— Не многовато ли?
— Ну, когда был только [Матео] Кассьерра и Ваня Сергеев, вам казалось, что это мало, — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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