Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев: в Самаре мало кто поддерживает отставку Осинькина

Бывший президент самарских «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о возможной отставке главного тренера команды Игоря Осинькина и оценил ситуацию в клубе.

«Крылья Советов» постоянно меняются на 30-40%, приходят новые люди. От команды хотят, чтобы она за месяц-полтора сыгралась и сделала гигантские шаги вперёд? Слава богу, что сейчас хоть что-то удерживается и делается. Игорь Витальевич — очень сильный тренер, умеет работать с людьми, что доказал уже не раз. Если информация об отставке — инсинуации, то мне всё понятно, но если действительно так, то в Самаре сейчас мало кто поддерживает такие шаги. Все, с кем я дружу, хожу на футбол и общаюсь, против того, чтобы Осинькина меняли.

Трудно сказать, могут ли быть тут неспортивные причины. Столько инсинуаций вокруг, сейчас поменялся губернатор, меняются люди, наверное, и отношение к футболу тоже меняется. Надеюсь, пришли адекватные люди, которые могут по-честному сказать, что не устраивает. Иначе болельщики не поймут: почему и за что. Человек достигал таких результатов с командой, полтора состава продано. В тройке-пятёрке точно могли уже быть. Сейчас увольнять тренера нельзя ни в коем случае, надо дать доиграть сезон», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.