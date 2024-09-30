Клубное ТВ «Реала» — о поведении болельщиков «Атлетико»: у этих людей грязь в голове

Клубное телевидение ФК «Реал» Мадрид осудило действия фанатов ФК «Атлетико» Мадрид.

«То, что должно быть праздником, в последнее время и особенно сегодня превратилось во что-то довольно неприятное. У этих людей грязь в голове, они разочарованы жизнью. Этих людей и той подлости и ненависти, которые они несут на футбольное поле, не должно быть на стадионах.

Грустно видеть, как игроки после матча подошли к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за их поддержку. Это не помогает остановить натиск этих подонков, которые находятся на одной из трибун стадиона «Атлетико». Немыслимо, что им позволяют приходить на стадион с надетыми капюшонами.

На этом секторе такое происходит постоянно. Мир видел это», – заявил ведущий клубного телевидения «Реала» во время эфира.

Напомним, болельщики «Атлетико» во время матча 8-го тура Ла Лиги (1:1) начали бросаться предметами в голкипера «Реала». Организаторам пришлось приостановить игру, матч возобновили лишь спустя 15 минут.