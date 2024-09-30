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Аршавин: Дзюба покрошил хвалёную оборону команды Карпина

Аршавин: Дзюба покрошил хвалёную оборону команды Карпина
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру форварда «Акрона» Артёма Дзюбы с «Ростовом» (2:0).

»Мне кажется, Дзюба покрошил хвалёную оборону «Ростова», – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

28 сентября состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Акрон». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. На пятой минуте нападающий «Акрона» из Кабо-Верде Беншимол вывел тольяттинцев вперёд. Автором голевой передачи стал полузащитник Кирилл Данилин. На 32-й минуте 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба удвоил преимущество команды из Тольятти.

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