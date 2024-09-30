Арбитр Федотов: если бы Роналдо упал, это была бы красная карточка игроку «Акрона»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Ивана Абросимова в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Акроном», отметив спорный эпизод с возможным удалением игрока тольяттинцев после фола на Роналдо дос Сантосе. Гости одержали победу со счётом 2:0.

«Вторая игра Абросимова — вторая отрицательная оценка. Медленный арбитр. На 69-й минуте Роналдо убегал, и сзади в него покатился соперник. Контакт был, но проблема в том, что игрок «Ростова» устоял. А в следующем моменте его догнал защитник, и там уже была нормальная борьба. Если бы Роналдо упал в первом эпизоде, это была бы красная карточка для соперника. Говорят, что его сбили с темпа, но ни один арбитр, когда футболист продолжает движение, не вернёт момент на красную. Эпизод был заигран. А если судья продолжит игру, потому что футболист остался на ногах, а потом даст свисток и удалит защитника, то он просто не сможет это никому объяснить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 10-го тура «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на восьмой строчке.