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20 тысяч билетов распродано на матч «Динамо» — «Спартак»

20 тысяч билетов распродано на матч «Динамо» — «Спартак»
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Московское «Динамо» распродало около 20 тысяч билетов на игру со «Спартаком». Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на представителей клуба.

Напомним, команды встретятся на поле в рамках матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится уже в эту среду, 2 октября.

Матч пройдёт на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сейчас «Спартак» располагается на первом месте в группе А с девятью очками по результатам четырёх туров. Московское «Динамо» идёт следом. Клуб занял вторую строчку рейтинга. Команде удалось завоевать восемь очков в четырёх турах.

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