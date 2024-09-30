Экс-президент «Крыльев»: не хочется, чтобы из команды делали ресторан быстрого питания

Экс-президент самарского футбольного клуба «Крылья Советов», бывший игрок и капитан клуба Виктор Развеев отреагировал на слухи о возможном увольнении Игоря Осинькина из команды.

«Игнашевич начинал свою футбольную карьеру в Самаре, делал тут большие шаги, а потом пошёл дальше. Игрок замечательный, но с его тренерской работой незнаком, к сожалению. В «Балтике» работал, хорошую команду создал, достиг неплохих результатов. Не могу говорить за болельщиков, как они примут его в Самаре, хотя у меня с ними тесный контакт. Конечно, есть те, кто хочет перемен, чьи сердца этого требуют. А я бы хотел стабильности, чтобы из «Крыльев» не делали ресторан быстрого питания: приготовили игрока, продали и рот вытерли», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.