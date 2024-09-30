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Арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалить Мохеби в матче «Ростов» — «Акрон»

Арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалить Мохеби в матче «Ростов» — «Акрон»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал действия судьи Ивана Абросимова в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Акроном». Встреча завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 5'     0:2 Дзюба – 32'    

«На 24-й минуте Абросимов не показал жёлтую игроку «Ростова» за попадание рукой по лицу. А на 75-й надо было показывать вторую карточку Мохеби. Тот прыгнул сопернику на голеностоп, сам схватился за ногу и с криками упал. Арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Ростова», а по факту должен был удалять Мохеби за вторую жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Ростов» располагается на восьмом месте, заработав 24 очка. «Акрон» занимает девятую строчку, набрав 23 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка.

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