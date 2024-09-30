Арбитр Федотов заявил, что судья должен был удалить Мохеби в матче «Ростов» — «Акрон»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал действия судьи Ивана Абросимова в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Акроном». Встреча завершилась победой тольяттинцев со счётом 2:0.

«На 24-й минуте Абросимов не показал жёлтую игроку «Ростова» за попадание рукой по лицу. А на 75-й надо было показывать вторую карточку Мохеби. Тот прыгнул сопернику на голеностоп, сам схватился за ногу и с криками упал. Арбитр ошибочно назначил штрафной в пользу «Ростова», а по факту должен был удалять Мохеби за вторую жёлтую», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Ростов» располагается на восьмом месте, заработав 24 очка. «Акрон» занимает девятую строчку, набрав 23 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка.