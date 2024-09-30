Егор Титов высказался о причинах падения интереса к российскому футболу

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о причинах падения интереса к футболу в России.

«Не могу назвать результата опросы объективными. Допускаю, что спрос упал из-за того, что нет еврокубков и международных матчей. Непростая нынешняя ситуация говорит о том, что, возможно, людям не до футбола. Но последние матчи РПЛ показывают, что люди с удовольствием едут на футбол. Например, на матч в Краснодаре или дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ 77% опрошенных россиян оказались равнодушны к футболу. Лишь 4% назвали себя болельщиками, а 18% — временными болельщиками.