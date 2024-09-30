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«Полностью провалил первый тайм». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо»

«Полностью провалил первый тайм». Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 10-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва (0:1).

«Низкая оценка у Чебана. Первый тайм он провалил полностью, а там всё и произошло. Возможно, во втором Чебан собрался и успокоился. Не знаю, с чем это связано. Он же получил назначение не за день до вылета, готовился точно.

Первый момент, когда Чебан поплыл. Открытая позиция, защитник московского «Динамо» сыграл головой в мяч, тот попал в руку своему же игроку, потом другому. Чебан назначил 11-метровый. А ситуация простая: ни там, ни там не было игры рукой, мяч отлетал от своего к своему. Ошибка Чебана, которую исправил VAR.

Момент с голом — тоже ошибка. Чебан неправильно назначил штрафной на Тюкавине. И здесь ситуация, как в случае с Мохеби. Футболист Махачкалы тянулся за мячом, а Тюкавин, не играя в мяч, выставил ногу в сторону и наступил сопернику на голеностоп, после чего упал с криками. Вместо того чтобы наказать Тюкавина жёлтой карточкой за грубую игру, Чебан назначил штрафной в другую сторону, пошла подача, и Нгамалё забил. Это не считается результативной ошибкой, но оценка снижается.

На 35-й минуте Чебан неверно показал жёлтую игроку Махачкалы. Абсолютно не разобрался он в этом эпизоде, также прилететь может второму ассистенту. Футболист хозяев просто поскользнулся и попал шипами по голеностопу соперника, который стоял сзади. Ни намерения нагрубить, ничего. Чебан просто провалил первый тайм — затмение какое-то. Оценка низкая, и это плохо», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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