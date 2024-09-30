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Жена Уокера готова простить ему измену за £15 млн

Жена Уокера готова простить ему измену за £15 млн
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Жена защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера Энни Килнер готова возобновить отношения с футболистом после его измены. Об этом сообщает The Sun.

Издание уточняет, что девушка вернется к семейной жизни с Уокером в случае, если он выплатит £15 млн. Напомним, ранее стало известно, что Энни Килнер подала на развод из-за измены Кайла Уокера.

Сообщалось, что экс-любовница защитника модель Лорин Гудмен сообщила жене футболиста о рождении их второго общего ребенка.

По данным источника, Энни Килнер уже получила юридическую консультацию, где узнала о своем праве на половину состояния футболиста. По предварительным оценкам, речь идет о £27 млн.

Пара обсудила возможное финансовое соглашение с адвокатами. Издание отмечает, что отношения пары все еще остаются нестабильными.

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