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Деменко: у игроков «Зенита» нет проблем с мотивацией, они выходят зарабатывать деньги

Деменко: у игроков «Зенита» нет проблем с мотивацией, они выходят зарабатывать деньги
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Зенит» не ожидал такой игры от «Краснодара». У команды есть проблемы, но вряд ли у футболистов есть проблемы с мотивацией, ведь они выходят зарабатывать деньги, премиальные и выигрывать. У «Зенита» есть финансы, шансы и возможности, чтобы исправить ситуацию. Мы же не говорим о «Локомотиве», который старается выигрывать матчи своими мальчишками. Там нет большого финансирования. Галактионов справляется своими силами, и команда выглядит интересно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка. «Зенит» занимает третью строчку, набрав 23 очка.

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