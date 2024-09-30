Деменко: у игроков «Зенита» нет проблем с мотивацией, они выходят зарабатывать деньги

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» не ожидал такой игры от «Краснодара». У команды есть проблемы, но вряд ли у футболистов есть проблемы с мотивацией, ведь они выходят зарабатывать деньги, премиальные и выигрывать. У «Зенита» есть финансы, шансы и возможности, чтобы исправить ситуацию. Мы же не говорим о «Локомотиве», который старается выигрывать матчи своими мальчишками. Там нет большого финансирования. Галактионов справляется своими силами, и команда выглядит интересно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», у которого 24 очка. «Зенит» занимает третью строчку, набрав 23 очка.