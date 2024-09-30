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«Рановато». Аршавин — о возможном переходе Батракова в «Зенит»

«Рановато». Аршавин — о возможном переходе Батракова в «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, нужен ли петербургскому клубу игрок «Локомотива» Алексей Батраков.

– Батраков?
– Рановато его покупать.

– Когда будет не рановато, вам его никто не продаст.
– А он уже не дешёвый (смеётся), – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с начала 2024 года. Всего за столичный клуб он провёл 19 матчей, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач. Соглашение футболиста с железнодорожниками действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.

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