«Рановато». Аршавин — о возможном переходе Батракова в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, нужен ли петербургскому клубу игрок «Локомотива» Алексей Батраков.

– Батраков?

– Рановато его покупать.

– Когда будет не рановато, вам его никто не продаст.

– А он уже не дешёвый (смеётся), – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с начала 2024 года. Всего за столичный клуб он провёл 19 матчей, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач. Соглашение футболиста с железнодорожниками действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 5 млн.