Арбитр Федотов разобрал спорную жёлтую Барко за симуляцию в матче «Локомотив» — «Спартак»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал жёлтую карточку полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:3).
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7' 1:1 Барко – 16' 2:1 Самошников – 36' 3:1 Воробьёв – 58'
«На 71-й минуте — дискуссионный момент. По трансляции падение Барко — не симуляция. С позиции Безбородова, возможно, виделось, что игрок «Спартака» сам выставлял ногу. Но повтора с такого ракурса нам, к сожалению, не показали. Хорошо, что карточка не вторая. Критерии симуляции действительно есть. Но для меня это всё же фол со стороны футболиста «Локомотива» и неправильный показ жёлтой карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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