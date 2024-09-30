Мэр Мадрида выступил с заявлением после беспорядка фанатов «Атлетико»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда прокомментировал беспорядки на мадридском дерби «Атлетико» и «Реала».

«Тому, что мы увидели, нет места в футболе и спорте. Все знают, что «Атлетико» – это часть моей жизни, и поэтому я надеюсь, что больше никогда не увижу того, что наблюдал вчера на «Метрополитано». Мы должны принять все необходимые меры, какими бы радикальными и решительными они ни были, чтобы ни один человек, участвовавший во вчерашних инцидентах, не смог снова попасть на стадион, в данном случае, на «Метрополитано». То, что произошло вчера, очень серьезно.

Образ людей в балаклавах еще долго будет преследовать команду. Клуб должен защищать болельщиков, чтобы не было людей, которые могут, называя себя фанатами «Атлетико», становиться зачинщиками подобных инцидентов.

О поведении Куртуа, на мой взгляд, каждый может судить как угодно, но то, что делали некоторые болельщики «Атлетико», неприемлемо», – цитирует слова главы города издание As.

Напомним, в ходе вчерашнего матча между командами фанаты «Атлетико» стали бросать предметы во вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Игру пришлось остановить. Матч возобновили спустя 15 минут.