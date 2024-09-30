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Андрей Аршавин рассказал, как «Зенит» принимал решение по Александру Соболеву

Андрей Аршавин рассказал, как «Зенит» принимал решение по Александру Соболеву
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, как санкт-петербургский «Зенит» принимал решение по трансферу нападающего Александра Соболева.

— Смотря, как Ваня играл последние 7-9 месяцев — это заставляло задуматься. Я бы на месте «Зенита» тоже думал, что его нужно менять. Просто надо было думать раньше и брать Тюкавина.

– И что бы вы делали сейчас? С Тюкавиным, Кассьеррой и Гонду.
– Будь у меня Тюкавин, я бы, может, не рассматривал покупку Лусиано. Или если бы я купил Гонду, я бы мог расстаться с Кассьеррой.

– Правда ли, что внутри «Зенита» были противоречия по Соболеву?
– Меня в это не посвящали.

– У вас спрашивали совета по Соболеву?
– Нет, конечно. Не всегда решения кажутся очевидными для человека со стороны, а когда ты находишься внутри, ты больше знаешь нюансов, и как будто бы другого варианта и нет. Меня тоже иногда спрашивают: «Почему в «Зените-2» этот игрок?» Если бы я был со стороны, я бы так же думал: «Нахрена он там?» А когда ты знаешь нюансы – вроде только этот вариант и был, – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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