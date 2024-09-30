Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольный агент Важич — о игроке «Динамо» Майсторовиче: стоимость Милана будет

Футбольный агент Важич — о игроке «Динамо» Майсторовиче: стоимость Милана будет
Комментарии

Футбольный агент Александар Важич прокомментировал выступления защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича в текущем сезоне РПЛ и поделился мнением о росте его стоимости.

«Милан проводит топ-сезон. Главное, что он начал играть постоянно. Его стоимость? Она будет расти, но нужно дождаться, когда Россию вернут в международные турниры. Если Милан покажет себя в Лиге чемпионов, это будут уже другие деньги. Думаю, российские клубы вернут уже скоро», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Майсторович сыграл за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Суперкомпьютер спрогнозировал шансы клубов РПЛ на чемпионство после 10 туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android