Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал судейство в матче 10-го тура чемпионата России, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит» (2:0).

«Сложная игра для Сухого. Ему доверяют такие матчи, и он отлично справляется. Единственный момент — жёлтая карточка Тормене. Не понимаю, почему для всех момент спорный. Если бы игрок «Краснодара» действительно как следует наступил на Гонду, то был бы омлет и футболист «Зенита» встал бы нескоро. Вместо этого он поставил ногу и сразу же поднял её вверх. Сухой быстро показал карточку и всех разогнал. И это не повод для вмешательства VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.