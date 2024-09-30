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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Зенит»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Зенит»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал судейство в матче 10-го тура чемпионата России, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Сложная игра для Сухого. Ему доверяют такие матчи, и он отлично справляется. Единственный момент — жёлтая карточка Тормене. Не понимаю, почему для всех момент спорный. Если бы игрок «Краснодара» действительно как следует наступил на Гонду, то был бы омлет и футболист «Зенита» встал бы нескоро. Вместо этого он поставил ногу и сразу же поднял её вверх. Сухой быстро показал карточку и всех разогнал. И это не повод для вмешательства VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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