Терёхин: в «Локо» всего два легионера, а в «Зените» есть хоть один свой воспитанник?

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о воспитанниках «Локомотива» и «Зенита».

«Надо благодарить руководителей «Локомотива», когда Галактионов в прошлом году хотел уходить, но в него поверили. При этом клуб купил нескольких легионеров, которые пригодились, особенно — два центральных защитника. Это самые важные фигуры. А российская молодёжь поймала кураж, бежит и забивает. В других российских топ-клубах выходят по девять легионеров, а в «Локомотиве» — всего два.

В «Зените» уже лет семь-восемь не видел ни одного своего воспитанника. Хоть один свой вышел на поле? Ни одного человека, который бы хотя бы рядом засветился!» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.