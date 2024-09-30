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Терёхин: в «Локо» всего два легионера, а в «Зените» есть хоть один свой воспитанник?

Терёхин: в «Локо» всего два легионера, а в «Зените» есть хоть один свой воспитанник?
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Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о воспитанниках «Локомотива» и «Зенита».

«Надо благодарить руководителей «Локомотива», когда Галактионов в прошлом году хотел уходить, но в него поверили. При этом клуб купил нескольких легионеров, которые пригодились, особенно — два центральных защитника. Это самые важные фигуры. А российская молодёжь поймала кураж, бежит и забивает. В других российских топ-клубах выходят по девять легионеров, а в «Локомотиве» — всего два.

В «Зените» уже лет семь-восемь не видел ни одного своего воспитанника. Хоть один свой вышел на поле? Ни одного человека, который бы хотя бы рядом засветился!» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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