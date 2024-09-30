Александр Тарханов: Модрич в 39 лет играет на уровне, а Дзюбе — всего 36

Российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился своим мнением о недавнем переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон» и сравнил возрастные показатели игроков в современном футболе.

«Дзюба — хорошая помощь для «Акрона», ведь они обыграли «Ростов». Артём — мастеровитый футболист, поэтому ему не нужна адаптация, и он сразу себя показывает в команде. Кто слабее, тому нужна адаптация. А ему в чём адаптироваться? Тем более «Акрон» играет в неплохой футбол.

Модрич в 39 лет играет на уровне, а Дзюбе всего 36. Раньше не доигрывали до 30, потому что не было нормальных восстановительных процедур. А сейчас футболисты играют уже до 40 лет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В трёх матчах за новую команду Артём отдал три результативные передачи и забил один гол.