Тренер «ПСЖ» Энрике объяснил решение отстранить Дембеле от команды

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации с нападающим команды Усманом Дембеле. Ранее сообщалось, что Дембеле не попал в заявку на матч общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». По слухам, между Энрике и Усманом произошёл конфликт

«Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов… Я считаю эту неделю важной, что этот матч важен, и хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии. Я отстранил его и хочу лучшего для команды. Не собираюсь делать из этого мыльную оперу. Между нами не было никакой ссоры — это неправда. Есть проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но нет проблем между игроком и тренером», — приводит слова специалиста RMC Sport.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» в августе 2023 года, действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Стоимость француза на портале Transfermarkt составляет € 60 млн. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.