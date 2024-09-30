Гладилин: «Зенит» ждёт возвращения еврокубков, у бразильцев нет мотивации выигрывать РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о петербургском «Зените».

«Зенит» ждёт возвращения еврокубков, поэтому в составе много легионеров. Бразильцы «Зенита» уже пресытились победами в РПЛ, у них нет мотивации выигрывать чемпионат России. Если нет еврокубков и возможности играть с более сильными командами, то интерес играть в России падает для тех клубов, который укомплектованы легионерами», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 24 очка после 10 матчей. На второй строчке располагается «Локомотив», также заработавший 24 очка после 10 встреч. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (23).