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Андрей Аршавин рассказал, считает ли он себя тем, кто отвечает за русский футбольный рынок

Андрей Аршавин рассказал, считает ли он себя тем, кто отвечает за русский футбольный рынок
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, ассоциирует ли он себя с тем, кто отвечает за русский футбольный рынок.

– Вы ассоциируетесь с человеком, отвечающим за русский рынок.
– Это я тобой (обращается к Севастиану Терлецкому – Прим. «Чемпионата») так ассоциируюсь. Если бы меня слушали, состав «Зенита» был бы другим.

– То есть [Александра] Соболева там бы не было?
– Ну почему? В данной ситуации я другого нападающего не вижу. Если не Соболев, то кто? Следующими идут [Егор] Голенков и [Николай] Комличенко. У меня, честно, закрадывалась мысль по Голенкову: «Молодой, забивал, ничего не испортит». Но пару раз «Ростов» играл с «Зенитом»… Его не то что не видно, он бежал с мячом, и его просто два раза догнали в центре поля. Я подумал: «Нет, не надо». Кто ещё есть? [Вадим] Раков.

– Раков не центральный нападающий.
– В детстве он играл центрального нападающего, это сейчас он играет крайнего. Он просто лёгкий, из-за этого его ставят там. Скорее всего, он потом центральным будет, он головой хорошо играет.

– [Дмитрий] Воробьёв.
– Воробьёва вроде как даже предлагали «Зениту» в своё время. Но в тот момент у «Зенита» и Ваня Сергеев хорошо играл, и [Матео] Кассьерра.

– Если бы вы принимали решение, вы бы тоже Соболева взяли?
– Я не знаю. Нужно быть на этом месте, – сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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