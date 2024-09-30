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«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем, установив отступные в € 500 млн

«Барселона» продлила контракт с Марком Берналем, установив отступные в € 500 млн
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«Барселона» продлила контракт с 17-летним полузащитником Марком Берналом. Новое соглашение включает огромную сумму отступных для игрока академии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Каталонцы продлили контракт с Марком Берналом до 30 июня 2026 года. У клуба есть возможность продлить соглашение ещё на три года. Сумма отступных за молодого полузащитника составляет € 500 млн.

Напомним, Берналь дебютировал за основную команду в матче с «Валенсией» в 1-м туре чемпионата Испании, а затем сыграл против «Атлетика» из Бильбао и «Райо Вальекано». После последнего матча у футболиста диагностировали повреждение передней крестообразной связки и наружного мениска и провели операцию. Ожидаемый срок восстановления игрока составляет 12 месяцев.

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