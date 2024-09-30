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Пол Скоулз — о «Манчестер Юнайтед»: выглядят как команда без тренера

Пол Скоулз — о «Манчестер Юнайтед»: выглядят как команда без тренера
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал клуб после неудачной игры с «Тоттенхэмом».

«Непонятно, как они будут играть. Неизвестно, как они будут подходить к играм, будут ли они играть на контратаках или отсиживаться в обороне, попытаются ли владеть мячом. Мы понятия не имеем. Они выглядят как футбольная команда без тренера. Этому уже два с небольшим года… C первой недели, когда пришел Эндж Постекоглу, мы, вероятно, знали, что будет делать «Тоттенхэм», и они продолжают это по сей день», – заявил бывший футболист в интервью SuperSport.

Напомним, матч между командами в 6-м туре АПЛ завершился со счётом 0:3.

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